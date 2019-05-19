فريق ميلان يتغلب على فروزينوني وينعش آمال التأهل لدوري الابطال

روما - سبأ:





تقدم فريق ميلانو بشق الانفس الى المربع الذهبي المؤهل الى دوري ابطال اوربا لكرة القدم بفوزه 2–صفر على ضيفه فروزينوني الذى تأكد هبوطه في دوري الدرجة الاولى الايطالي اليوم.



وأحرز الهدفين كل من، المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، والإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو، في الدقيقتين (57، 66) على الترتيب.



وحقق ميلانو انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 65 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع، متجاوزا منافسه صاحب المركز الخامس أتلانتا (65 نقطة أيضا)، الذي سيحل في وقت لاحق من اليوم ضيفا على يوفنتوس.



بينما توقف رصيد فروسينوني، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 24 نقطة ويحتل المركز الـ 19 قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

[19/مايو/2019]سبأ