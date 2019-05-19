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آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 11:40:12م
صدور قرار بتعيين وزير للخدمة المدنية والتأمينات
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (112) لسنة 2019م بتعيين إدريس سعيد عبده صالح الشرجبي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
الكرملين: ننتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء بوتين وترامب
أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن موسكو تنتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب.
صادرات النفط العراقي تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً
قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبد الجبار لرويترز إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى يوم السبت.
مطابع الكتاب يفوز على الأهلي ويعزز صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني
عزز فريق مطابع الكتاب المدرسي صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، بفوزه على شباب الأهلي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ختام الدور التمهيدي.
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  رياضة
فريق ميلان يتغلب على فروزينوني وينعش آمال التأهل لدوري الابطال
[19/مايو/2019]
 روما - سبأ:



تقدم فريق ميلانو بشق الانفس الى المربع الذهبي المؤهل الى دوري ابطال اوربا لكرة القدم بفوزه 2–صفر على ضيفه فروزينوني الذى تأكد هبوطه في دوري الدرجة الاولى الايطالي اليوم.


وأحرز الهدفين كل من، المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، والإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو، في الدقيقتين (57، 66) على الترتيب.

وحقق ميلانو انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 65 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع، متجاوزا منافسه صاحب المركز الخامس أتلانتا (65 نقطة أيضا)، الذي سيحل في وقت لاحق من اليوم ضيفا على يوفنتوس.

بينما توقف رصيد فروسينوني، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 24 نقطة ويحتل المركز الـ 19 قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

سبأ
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