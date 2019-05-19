محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حامد والشامي وصلاح يتفقدون أحوال الجرحى بهيئة مستشفى الثورة بإب





إب - سبأ:

تفقد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير الإعلام ضيف الله الشامي ومحافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم، أحوال الجرحى بهيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب، كما زاروا أحد الأسرى الذي يتلقى العلاج بأحد المستشفيات بالمحافظة.



واستمعوا من رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور محمد المجاهد إلى شرح عن الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى.



وأشار مدير مكتب الرئاسة إلى أن الزيارة تأتي بناءً على توجيهات القيادة الثورية والسياسية للإطمئنان على صحة الجرحى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.



واعتبر تفقد الجرحى أقل ما يمكن تقديمه عرفانا بما سطروه من ملاحم بطولية في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية وسيادته واستقلاله.



فيما أشار وزير الإعلام إلى أن الزيارة تهدف لتفقد أحوال الجرحى وتلمس احتياجاتهم .. مشيدا بالتضحيات التي سطروها في الذود عن حياض الوطن.



وأكد الوزير الشامي ضرورة الاهتمام بالجرحى، خاصة في هذا الشهر الفضيل.. مهيبا بالجميع المساهمة الفاعلة في حملات التبرع بالدم وتفقد أحوال الجرحى وفاءً لتضحياتهم.



من جانبه أشاد محافظ إب بجهود الكوادر الطبية في إنقاذ حياة الجرحى وتقديم الرعاية الكاملة لهم.



وحثهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للجرحى وتوفير كلما يحتاجونه من الأدوية والمستلزمات الطبية.



بدورهم عبر الجرحى عن امتنانهم لهذه الزيارة وتقديم الهدايا الرمزية والمبالغ النقدية والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بأحوالهم .. مؤكدين أنهم سيظلون في خدمة الوطن مهما بلغت التضحيات.



رافقهم خلال الزيارة وكيلا المحافظة صالح حاجب والدكتور أشرف المتوكل ومدير الإمداد محمد هادي وعدد من المسئولين.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ