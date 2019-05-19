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آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 11:40:12م
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  محلي
محافظ حجة يطلع على الخدمات الطبية بالمستشفى الريفي في قفل شمر
[19/مايو/2019]
حجة - سبأ:
اطلع محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم على، مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى الريفي بمديرية قفل شمر.

واستمع المحافظ الصوفي ومعه وكيل المحافظة نبيل الجرب ومدير مديرية قفل شمر عمار  الهارب، من القائمين إلى شرح حول احتياجات المستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية والتوسعات الملحة لاستيعاب الحالات المرضية، خاصة في مجال الرعاية الأولية.

ووجه المحافظ الصوفي مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بتوفير احتياجات المستشفى الطارئة من الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المؤهلة والتنسيق مع المنظمات المانحة لتقديم ما هو ممكن لدعم المستشفى.

ولفت إلى حرص قيادة المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .. مثمناً جهود العاملين بالمستشفى وحرصهم على مواصلة تقديم الخدمات الطبية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر يها الوطن جراء العدوان.

سبأ
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