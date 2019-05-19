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مناقشة جوانب مساعدة السجناء المعسرين بمحافظة إب
[19/مايو/2019]
إب - سبأ:
 ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم، جوانب  مساعدة السجناء المعسرين بالإصلاحية المركزية بالمحافظة ، بدعم من الهيئة العامة للزكاة ومكتب النائب العام .

وفي الاجتماع الذي ضم وزير الإعلام ضيف الله الشامي ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، ورئيس استئناف نيابة المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري، وبحضور ووكلاء المحافظة صالح حاجب والدكتور أشرف المتوكل وجمال الحميري، تم اقرار الحالات التي سيتم الإفراج عنها وتقديم الدعم لها من هيئة الزكاة ومكتب النائب العام وعددها 39 سجينا وبمبلغ 146 مليونا و655  ألف ريال.

و استعرض الاجتماع آلية الإفراج عن بعض السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة .

كما أقر المجتمعون آلية تسليم مبنى المصحة النفسية بالإصلاحية المركزية بإب للجنة الطبية النفسية المعنية بتشغيله والإستفادة منه لصالح نزلاء الإصلاحية من الأمراض نفسيا، وكذا نقل بعض من السجناء من الإصلاحية المركزية إلى مركز الإصلاحية الجديد الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.

واستعرض الاجتماع، إجراءات نقل بعض السجناء المحكوم عليهم من أبناء تعز إلى بعض الإصلاحيات في تعز.

وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة أن الإفراج عن السجناء المعسرين بدأت اليوم وستستمر حتى نهاية شهر رمضان .

وبين أنه تم الإفراج عن ثلاثة معسرين بعد تكفل مؤسسة السجين  وعدد من فاعلي الخير بدفع ما عليهم من ديات بمبلغ 14 مليون و500 ألف ريال.

وأشار القاضي المحاقري إلى أنه تم خلال الفترة منذ أبريل الماضي حتى الثامن من مايو الجاري الإفراج عن 618 سجينا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة ونصف المدة بعضهم ممن عليهم حقوق خاصة .. مبينا أن الإفراج عن المعسرين ستتواصل بدعم فاعلي الخير وهيئة الزكاة.

وفي الاجتماع ثمن وزير الإعلام ومحافظ إب جهود النيابة ودورها في الإفراج عن السجناء خاصة في هذا الشهر الكريم.

وحثا أولياء دم المجني عليهم على الرأفة بالمحكوم عليهم خصوصا في هذا الشهر الفضيل والذي تنازل عدد منهم عن المبالغ المالية المستحقة لهم بأحكام قضائية.

سبأ
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