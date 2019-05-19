محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انعقاد الاجتماع الأول للجنة المسار التنموي والإقتصادي برئاسة مقبولي صنعاء - سبأ:

عٌقد بالهيئة العامة للاستثمار اليوم، الاجتماع الأول للجنة المسار التنموي والاقتصادي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية - رئيس اللجنة الدكتور حسين مقبولي.



وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز ناصر الكميم والزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة .. أشار الدكتور مقبولي إلى أهمية دور اللجنة في النهوض بالوضع الاقتصادي ترجمة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.



واستعرض الاجتماع الذي ضم عضوا اللجنة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي أحمد العزاني ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد محمد شرف الدين، المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة ومناقشتها من قبل الحاضرين.



حيث تم التطرق إلى مشروع إقامة مدينة طبية متكاملة للمساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، بما يكفل حصولهم على الرعاية الطبية خاصة مرضى الأمراض المستعصية "القلب والكلى والسرطان ".



وأقر الاجتماع استكمال مناقشة الموضوع في الاجتماع القادم بعد حصول اللجنة على المسح الطبي وكذا طلب مشاركة وزير الصحة العامة والسكان في اجتماع اللجنة القادم.



كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بتشغيل مصنع باجل للإسمنت، والخيارات المطروحة على الشركة الصينية التي عملت على تركيب المصنع لتشغيله.



وتم الاتفاق بعد النقاش على مخاطبة الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن من قبل وزير الخارجية للتخاطب مع نظيره الصيني، وذلك لمخاطبة الشركة الصينية للسماح بتشغيل المصنع من قبل وكيل محلي.



كما استعرض الاجتماع مقترح نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية بشأن إقامة الملتقى الوطني للاستثمار في محافظة الحديدة تحت شعار "قطار التنمية من الحديدة"، والذي من خلاله سيتم الإعلان على عدد من المشاريع الاستثمارية والفرص الاستثمارية بالمحافظة.



وأقر المجتمعون تشكيل لجنة تحضيرية للملتقى من الجهات المختصة، على أن ترفع اللجنة التصور النهائي للملتقى قبل إجازة عيد الفطر المبارك.



حضر الاجتماع مستشار الهيئة العامة للإستثمار المهندس محمد أحمد الفرزعي.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ