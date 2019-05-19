عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسؤول فلسطيني يؤكد ان المنطقة ستبقى رهينة للصراع ما استمر الاحتلال الاسرائيلي رام الله-سبأ:

أكد مسؤول فلسطيني، اليوم أن منطقة الشرق الأوسط ستبقى رهينة للصراع والتطرف وإراقة الدماء ما استمر الاحتلال الإسرائيلي، وما استمرت سلطة الاحتلال في سياساتها وممارساتها بفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، خاصة الاستيطان الاستعماري، واستمرار الاملاءات لتهويد القدس، وارتكاب جرائم الحرب والحصار.



وشًدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات له على أن البحث عن حلول خارج مبدأ حل الدولتين، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وبما يشمل قضية اللاجئين، استناداً للقرار الأممي 194 هو مجرد مطاردة للسراب والأوهام.



وأشار عريقات الى المبادرة التي طرحها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي العام الماضي التي استندت الى القانون الدولي والشرعية الدولية، وحظيت ولا زالت بتأييد المجتمع الدولي، الذي رفض قرارات الإدارة الأمريكية بان القدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولات إسقاط ملفات اللاجئين، والاستيطان، والحدود من طاولة المفاوضات، مؤكداً أن هذه القرارات تمثل خرقًا فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، ويجب رفضها ومواجهتها بكل حزم.



سبأ [19/مايو/2019]سبأ