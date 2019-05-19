محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع زيارة الجرحى المعاقين بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

دشن بصنعاء اليوم مشروع زيارة الجرحى المعاقين، والذي تنفذه الوحدة الاجتماعية لأنصار الله ممثلة بمؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة بالتعاون مع مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة تحت شعار " عزائم لا تلين".



وفي التدشين الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة، اعتبر وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي، زيارة الجرحى المعاقين أقل ما يمكن لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالجرحى وإعطائهم أولوية في الجامعات والمعاهد وكل مؤسسات الدولة خاصة وأنهم قدموا جزءً من أجسادهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأكد الوكيل الكهالي حرص قيادة المحافظة على تقديم الدعم والرعاية للجرحى، وأسر الشهداء والأسرى.



بدوره أشار مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة أيمن عبدالقادر إلى أن الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء والأسرى من أولويات مكتب الأوقاف عرفانا ووفاءً لتضحياتهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .. معتبرا دعم مكتب الأوقاف والإرشاد لهم أقل ما يمكن.



من جهته ثمن نائب مشرف المحافظة يحيى المؤيدي تضحيات أبناء محافظة صنعاء في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن حياض الوطن .



وأكد حرص القيادة الثورية والمكتب الإشرافي لأنصار الله بالمحافظة على الاهتمام بالجرحى وإعطائهم أولوية في المجالات العلمية وغيرها من المجالات.



تخلل التدشين الذي حضره عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات وأسر الجرحى قصيدة للشاعر عباد أبو حاتم.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ