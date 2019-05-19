محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة بالوزارة صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، برئيس وأعضاء الوحدة التنفيذية المسؤولة عن بدء تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بوزارة الخارجية .



وفي اللقاء أكد الوزير شرف، على أهمية عمل الوحدة لتحقيق الرؤية الوطنية التي تأتي تجسيداً لمبدأ يد تبني ويد تحمي.



وأشار إلى أن وزارة الخارجية كواجهة دبلوماسية في مواجهة العدوان والحصار، حرصت منذ اليوم الأول للعدوان على الحفاظ على الطابع القانوني والمؤسسي للوزارة وانعكس ذلك إيجاباً في تعامل الخارج معها ونقل مظلومية الشعب اليمني للمجتمع الدولي والتواصل مع العالم بالرغم من الحصار السياسي المفروض عليها ومؤامرات مواليي العدوان للحد من قنوات اتصالاتها بالخارج.



ووجه وزير الخارجية رئيس وأعضاء الوحدة التنفيذية، على أهمية العمل الجاد والمنظم فيما يخص السياسية الخارجية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.



وأكد على أهمية تقديم المقترحات والآراء التي تعزز دور الدبلوماسية اليمنية في مواجهة العدوان، وأيضاً لمرحلة ما بعد العدوان وبالأخص في جانب إعادة الإعمار ودبلوماسية التنمية وتشجيع الاستثمار المصاحب لفترة ما بعد التسوية السياسية، جنبا إلى جنب تعزيز علاقة المغتربين اليمنيين في الخارج بالوطن.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ