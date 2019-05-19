عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النمسا تعتزم اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في سبتمبر فيينا - سبأ:

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم الى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر قائلا إنه يريد استعادة الثقة في الحكومة بعد فضيحة فيديو تسبب في استقالة نائب المستشار.



وقال بيلين في بيان من مقر إقامته في قصر هوفبورج في فيينا إن من المهم منح النمساويين الفرصة لبداية جديدة وإعادة بناء الثقة في حكومتهم.



وأضاف ”هذه البداية الجديدة يجب أن تحدث قريبا، بالسرعة التي تسمح بها بنود الدستور الاتحادي لذا أدعو لانتخابات... في سبتمبر، وإن أمكن في بداية سبتمبر“.



ودعا المستشار زيباستيان كورتس لانتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسي ومالي.



ووصف شتراخه الفيديو بأنه ”اغتيال سياسي موجه“ وقال إنه لم يفضي إلى أي تحويلات مالية. وأصر على أن المخالفة الوحيدة للقانون فيما حدث هو تصوير حفل عشاء خاص.



وقال الرئيس والمستشار خلال مؤتمر صحفي مشترك إن الاستقرار هو الأولوية بالنسبة لهما في الأشهر المقبلة. وكرر كورتس أنه يرى في إجراء انتخابات مبكرة حلا وحيدا للأزمة وقال ”الانتخابات الجديدة ضرورة وليست أمنية“.



ولا يزال الغموض يكتنف تشكيل حكومة تصريف الأعمال بعد يوم من انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم المحافظين واليمين المتطرف بعدما قضى في السلطة 18 شهرا.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ