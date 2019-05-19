محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يعزي في وفاة السياسي والإعلامي والشاعر فريد بركات صنعاء - سبأ:

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة السياسي والإعلامي والشاعر فريد محمد بركات، الذي انتقل إلى جواب ربه أمس بمدينة عدن بعد حياة زاخرة بالعطاء والتميز والإبداع.



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد نورس فريد بركات وإخوانه وبقية أفراد الأسرة بهذا المصاب.



وأشاد بمسيرة الفقيد السياسية والثقافية والإعلامية للفقيد بركات وحياته المهنية الحافلة بالبذل والعطاء وبالعديد من الأعمال الأدبية والشعرية الثرية التي تعكس الثقافة الواسعة للفقيد الذي يعد من إعلام عدن خاصة والوطن عامة.



ونوه بدور الفقيد كعضو مؤسس لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وعضو مؤسس لمنظمة الصحفيين اليمنيين الديمقراطيين في جنوب الوطن (سابقا) بخلاف ترأسه لعدد من المجلات الثقافية والفكرية والسياسية.



وأكد الدكتور بن حبتور أن الفقيد بركات كان مثالا للسياسي المثقف الملتزم بقضايا وطنه والمعبر عن طموحات شريحة واسعة من أبناء المجتمع اليمني في جنوب وشمال وشرق الوطن الكبير.



واعتبر رحيله خسارة للقطاع الثقافي والأدبي والوطن عامة اللذين خسرا قامة وطنية وثقافية إبداعية ساهمت بشكل مؤثر في الحراك الثقافي الذي شهده الوطن في عقود خلت.



وتمنى رئيس الوزراء من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

سبأ [19/مايو/2019]سبأ