رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مطابع الكتاب يفوز على الأهلي ويعزز صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني صنعاء - سبأ:

عزز فريق مطابع الكتاب المدرسي صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، بفوزه على شباب الأهلي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ختام الدور التمهيدي.



وافتتح مطابع الكتاب التسجيل عبر لاعبه بشير المنيفي مستفيدا من تمريرة اللاعب ماجد عمر، قبل أن يضيف زميله عبد الباسط العولقي الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.



وفي الشوط الثاني قلص فريق الأهلي الذي يقوده المدرب المخضرم عبد الله العماد النتيجة بواسطة اللاعب وزير الحواني، لتنتهي المباراة بفوز المطابع بهدفين لهدف، ليتأهل الفريقان إلى ربع نهائي البطولة التي ينظمها النادي الأهلي.



أدار المباراة الحكم علي النقيب بمساعدة عواد الطيري وابراهيم الصنعاني وراقبها تحكيميا حسين القشور واداريا نبيل الماوري.



وفي المباراة الثانية فرط فريق اليرموك في فوز كان بمتناوله، إثر تعادله أمام الأمازون بهدف لمثله، ليضيع فرصة التأهل للربع النهائي ويهدي الشرطة والامتياز بطاقة العبور لهذا الدور.



وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم اليرموك بواسطة عبد الجبار المخزومي، وقبل انتهاء المباراة بدقائق منح لاعب الأمازون فارس الجعماني هدف التعديل لفريقه، لتنتهي المباراة بهذه الكيفية.



قاد المباراة الحكم الدولي مصطفى عبد الغني وفي الخطوط عواد الطيري وابراهيم الصنعاني.



بهاتين النتيجتين واصل فريق المطابع صدارته للمجموعة بتسع نقاط، وبقي الأهلي وصيفا بأربع نقاط، وحل اليرموك ثالثا بنقطتين فقط وظل الأمازون رابعا بنقطة فقط.



ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة ربع نهائي البطولة على أن تبدأ المنافسات الأربعاء المقبل بإقامة مباراتين.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ