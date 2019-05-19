محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة عُباد يطلع على سير أعمال النظافة بمديرية معين صنعاء - سبأ:

تفقد أمين العاصمة حمود عُباد، اليوم مستوى أعمال النظافة في شارع الرباط بمديرية معين بأمانة العاصمة.



واطلع أمين العاصمة ومعه وكيل الأمانة لقطاع شئون الاحياء الدكتور قناف المراني، على مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بشارع الرباط بتنظيف ورفع المخلفات من أمام محالهم، وكذا ضبط المخالفين.



وشدد أمين العاصمة على كافة أصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بالنظافة أمام محالهم ,ومنع رمي المخلفات في الجزر الوسطية والشوارع .. مؤكداً على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للجهات المعنية.



ودعا المواطنين إلى ضرورة التعاون مع عمال النظافة وتجنب الممارسات الخاطئة والسلبية تجاه النظافة كرمي القمامة جوار الحاويات المخصصة لجمع المخلفات، بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد اخراج المخلفات.



ووجه أمين العاصمة صندوق ومشروع النظافة بأمانة العاصمة، ببذل مزيد من الجهود في الارتقاء بخدمات النظافة، وتكثيف النزول الميداني للرقابة على المخالفين وضبطهم.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ