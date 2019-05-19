محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين صندوقي النظافة بالأمانة والمحويت صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بأمانة العاصمة، جوانب التنسيق والتعاون بين صندوقي النظافة والتحسين بالأمانة ومحافظة المحويت.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مديرا الصندوقين بالأمانة محمد شرف الدين والمحويت ناجي الخولي بحضور مدير مدينة المحويت إبراهيم عبد الحميد، إلى الإمكانات المتاحة لدعم صندوق النظافة بالمحويت في مجال إنشاء الحدائق والمتنزهات.



وأكد الاجتماع أهمية دعم صندوق النظافة بالمحويت بالمتاح من جوانب الدعم المادية والفنية وتزويده ببعض المعدات نظرا لشح إمكاناته وإيراداته.



وأشار مدير صندوق النظافة بالمحويت إلى الصعوبات التي تواجه الصندوق في تنفيذ مهامه بسبب شح موارده وإيراداته التي تشكل العائق الأكبر أمام خطط توسيع مصفوفة مشاريع النظافة والتحسين بالمحويت.



وقد أبدى مدير صندوق النظافة والتحسين بالأمانة، الاستعداد لتزويد صندوق النظافة بالمحويت بالخبرات الفنية وكذا تقديم المتاح من المعدات لتلبية بعض احتياجاته.



وكان مدير صندوق نظافة وتحسين المحويت قد أطلع على تجربة صندوق الأمانة خلال زيارة ميدانية لمواقع العمل في حدائق أمانة العاصمة.

سبـأ [19/مايو/2019]وتطرق الاجتماع الذي ضم مديرا الصندوقين بالأمانة محمد شرف الدين والمحويت ناجي الخولي بحضور مدير مدينة المحويت إبراهيم عبد الحميد، إلى الإمكانات المتاحة لدعم صندوق النظافة بالمحويت في مجال إنشاء الحدائق والمتنزهات.وأكد الاجتماع أهمية دعم صندوق النظافة بالمحويت بالمتاح من جوانب الدعم المادية والفنية وتزويده ببعض المعدات نظرا لشح إمكاناته وإيراداته.وأشار مدير صندوق النظافة بالمحويت إلى الصعوبات التي تواجه الصندوق في تنفيذ مهامه بسبب شح موارده وإيراداته التي تشكل العائق الأكبر أمام خطط توسيع مصفوفة مشاريع النظافة والتحسين بالمحويت.وقد أبدى مدير صندوق النظافة والتحسين بالأمانة، الاستعداد لتزويد صندوق النظافة بالمحويت بالخبرات الفنية وكذا تقديم المتاح من المعدات لتلبية بعض احتياجاته.وكان مدير صندوق نظافة وتحسين المحويت قد أطلع على تجربة صندوق الأمانة خلال زيارة ميدانية لمواقع العمل في حدائق أمانة العاصمة.سبـأ