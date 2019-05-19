محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة يدشن توزيع المساعدات الايوائية لـ 140 أسرة متضررة بحي الرقاص صنعاء - سبا:

دشن أمين العاصمة حمود عُباد، اليوم، مشروع توزيع المساعدات الإيوائية والاغاثية لعدد 140 أسرة من المتضررين بحي الرقاص بأمانة العاصمة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإغاثة الانسانية بأمانة العاصمة.



وفي التدشين أشاد أمين العاصمة، بالمشاريع الاغاثية والإنسانية المختلفة التي ينفذها الصليب الاحمر بصنعاء والتي تسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المواطنين خاصة الأسر التي تضررت جراء استهداف العدوان الغاشم لحي الرقاص السكني والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.



وأكد عُباد، أن هذه المساعدات الإيوائية تأتي ضمن المساعدات والتدخلات العاجلة لإيواء ومساعدة الأسر المتضررة بحي الرقاص .. مشيراً إلى حرص السلطة المحلية بالأمانة في استمرار تقديم الدعم والعون لإغاثة أهالي حي الرقاص المتضررين.



ودعا أمين العاصمة، كافة المنظمات الانسانية والدولية ومنظمات المجتمع المدني لضرورة تقديم المساعدات الايوائية والاغاثية للأسر المتضررة والنازحة بحي الرقاص الذي استهدف من قبل طيران العدوان بعدة غارات اجرامية.



من جانبه ثمن مدير الهيئة الوطنية للإغاثة الانسانية بأمانة العاصمة عبدالوهاب شرف الدين، جهود ودعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم المساعدات الايوائية للأسر المتضررة بحي الرقاص .. لافتاً إلى أن هذه المساعدات ستسهم في تخفيف معاناة الأسر المتضررة من قصف العدوان بحي الرقاص.



وأشار شرف الدين، إلى أهمية استمرار مشاريع وتدخلات لجنة الصليب الاحمر في تقديم المساعدات الايوائية والغذائية للأسر النازحة والمتضررة في مختلف مديريات أمانة العاصمة خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار، مؤكداً على استمرار انشطة وبرامج الهيئة الوطنية بالأمانة في مختلف الجوانب الانسانية والاغاثية.



من جانبهم عبر عدد من المستفيدين من المتضررين بحي الرقاص، عن شكرهم لقيادة أمانة العاصمة على اهتمامها ونزولها المستمر لتفقد أوضاعهم وتوفير المساعدات الايوائية والاغاثية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإغاثة بأمانة العاصمة والجهات الداعمة.



حضر التدشين وكيل الامانة الدكتور قناف المراني، ومدير مكتب التخطيط بالأمانة خالد النهمي، وعدد من المعنيين.

سبـأ [19/مايو/2019]سبـأ