ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 10:03:19م
صدور قرار بتعيين وزير للخدمة المدنية والتأمينات
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (112) لسنة 2019م بتعيين إدريس سعيد عبده صالح الشرجبي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
الكرملين: ننتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء بوتين وترامب
أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن موسكو تنتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب.
صادرات النفط العراقي تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً
قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبد الجبار لرويترز إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى يوم السبت.
الوحدة يواصل الصدارة والأهلي يلاحقه في البطولة الرمضانية لكرة القدم
واصل وحدة صنعاء صدارته في بطولة كرة القدم للكبار المقامة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث بعد فوزه العريض على الشرطة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتها أمس بافتتاح الجولة الرابعة .
آخر الأخبار:
انعقاد الاجتماع الأول للجنة المسار التنموي والإقتصادي برئاسة مقبولي
صدور قرار بتعيين طلال عقلان عضواً في مجلس الشورى
مسؤول فلسطيني يؤكد ان المنطقة ستبقى رهينة للصراع ما استمر الاحتلال الاسرائيلي
تدشين مشروع زيارة الجرحى المعاقين بمحافظة صنعاء
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
صدور قرار بتعيين وزير للخدمة المدنية والتأمينات
[19/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (112) لسنة 2019م بتعيين إدريس سعيد عبده صالح الشرجبي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
سبأ
المزيد من (محلي)
انعقاد الاجتماع الأول للجنة المسار التنموي والإقتصادي برئاسة مقبولي
صدور قرار بتعيين طلال عقلان عضواً في مجلس الشورى
تدشين مشروع زيارة الجرحى المعاقين بمحافظة صنعاء
وزير الخارجية يلتقي الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة بالوزارة
رئيس الوزراء يعزي في وفاة السياسي والإعلامي والشاعر فريد بركات
أمين العاصمة عُباد يطلع على سير أعمال النظافة بمديرية معين
هيئة الزكاة تدشن توزيع المساعدات المالية للفقراء بالأمانة ضمن مشروع نصف مليون أسرة
مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين صندوقي النظافة بالأمانة والمحويت
أمين العاصمة يدشن توزيع المساعدات الايوائية لـ 140 أسرة متضررة بحي الرقاص
وزير المياه والبيئة يلتقي رئيسة قسم السياسة الاجتماعية باليونيسف
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by