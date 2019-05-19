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وزير المياه والبيئة يلتقي رئيسة قسم السياسة الاجتماعية باليونيسف
[19/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم، مع رئيسة قسم السياسة الإجتماعية في منظمة اليونيسف فنيه موسايفا، عدد من المواضيع المتصلة بالتعاون في المجال الاجتماعي .

واستعرض اللقاء نتائج المسح الميداني الذي نفذته المنظمة بشأن تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي لعدد 19 تجمع سكاني للمهمشين بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وتضمن المسح التدخلات المطلوبة لتلك التجمعات في مجال المياه والصرف الصحي وأهمية إدراج متطلبات مجتمعات المهمشين ضمن أنشطة الووش .

وقد أشاد وزير المياه والبيئة بالمسح والجهود التي بذلت في هذا الجانب خاصة وأن الوزارة تتعامل مع جميع فئات المجتمع بشكل متساوي.

وأكد دعم الوزارة ومساندتها لكافة النتائج التي تضمنها المسح والاستعداد للتعاون الكامل في هذا الجانب، خاصة وأن مثل هذا النشاط يعد واحدا من البرامج الهامة الهادفة إلى التخفيف من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا .

وأشار المهندس الوزير إلى أن الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي متاحة لجميع المواطنين، وستعمل الوزارة بالتعاون مع اليونيسف على ترجمة نتائج المسح إلى واقع عملي مع التأكيد على أهمية توسيع أنشطة وخدمات الووش في هذا الجانب.

بدورها أشادت رئيسة قسم السياسة الإجتماعية باليونيسف بالتعاون الفاعل من قبل وزير المياه والبيئة وحرصه على التوسع في خارطة المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي .

حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر.

سبأ
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