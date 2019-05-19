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مناقشة آليات ضبط اجراءات العملية التعليمية في المعاهد غير الحكومية بصنعاء
[19/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي احمد علي اجراءات ضبط العملية التدريبية والتعليمية في المعاهد الخاصة بامانة العاصمة.

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات عبدالله الهادي ومسئولو الوزارة ومدير عام مكتب التعليم الفني بالامانة الدكتور عادل المهدي ومديرو مكاتب الوزارة بالمديريات اوضاع المعاهد الخاصة وسير العملية التدريبية فيها ومدى التزامها بالمعايير والتراخيص المنظمة لعملها .

وكلف وزير التعليم الفني مكتب الوزارة بالامانة وفروعه بالمديريات بتنفيذ المهام المناطة بهم وفق اللائحة والقانون ومتابعة سير العملية التعليميه والتدريبيه في المعاهد الخاصة وتصحيح اوضاعها وضبط المخالفات والتجاوزات فيها واغلاق المعاهد غير المرخصة .

وتناول الاجتماع الصعوبات والمشاكل التي تواجه مكاتب التعليم الفني بالمديريات والتي تحول عن اداء مهامهم بالشكل المطلوب وفي مقدمتها تداخل المهام والاختصاصات مع السلطة المحلية .

واكد وزير التعليم الفني اهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمتابعة سير العملية التعليميه في المعاهد الخاصة والرقابة عليها واتاحة الفرصة للمعاهد غير المرخصة وغير المجددة لتصحيح اوضاععها وفقا للائحه والقانون.

واشار الى أن الوزارة عازمة على تنظيم العملية التدريبية والتعليمية في المعاهد الخاصة من خلال حصرها ومعرفة المعاهد العاملة ونوعيتها واغلاق المعاهد المخالفة لانظمة ولوائح ومعايير الوزارة.

سبأ
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