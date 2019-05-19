مؤسسة السجين توزع 150 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة [19/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة السجين الوطنية اليوم توزيع 150 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة بتمويل شركة ( MTN) بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين.



وفي التدشين أشاد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ناصر الكاهلي بدور مؤسسة السجين في رعاية السجناء وتقديم المساعدات المختلفة لهم ولأسرهم وتلبية كافة احتياجاتهم كواجب ديني وإنساني.



من جانبه أكد رئيس مؤسسة السجين توفيق الخامري المضي في تقديم الرعاية والخدمات للسجناء في جميع المجالات.



وأوضح أن تدشين توزيع السلة الغذائية لأسر السجناء يأتي ضمن برنامج المؤسسة وخططها السنوية الهادفة إلى الاهتمام بالسجناء والمعسرين وأسرهم.



وأشار إلى أن المؤسسة ساهمت منذ بداية شهر رمضان في الإفراج عن 10 سجناء معسرين في رداع وإب وصنعاء بدفع مبلغ 21 مليون ريال.



بدوره دعا مدير عام المؤسسة فضل عبيد رجال الأعمال والخيرين إلى الاهتمام بالسجناء وأسرهم وتلبية احتياجاتهم ، مشيراً إلى أن السلة الغذائية ستساعد أسر السجناء في تخفيف أعباء المعيشة خاصة ورب الأسرة خلف القضبان.



فيما عبر عدد من ممثلي أسر السجناء عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة السجين وما تقدمه لسجنائهم وللأسر بصورة مستمرة وسعيها الدائم للرعاية المتكاملة للسجناء في ظل الظروف التي يعيشها الوطن جراء العدوان.





سبأ