أمسية بنهم تؤكد أهمية الصمود في مواجهة العدوان [19/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

أكدت أمسية رمضانية نظمها مكتب الصحه بمديرية نهم محافظة صنعاء اهمية استمرار الصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي.



وفي الأمسية التي حضرها مديرو المراكز الصحية بالمديرية أكد نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الهرش الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية سيما في ظل استهداف العدوان لكافة مناطق المديرية.



فيما أشار مديرا الصحه بنهم الدكتور صالح الاعوج والرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة الدكتور أحمد شرف الدين إلى الحرص على استمرارية تقديم الخدمات في المديرية.. لافتين إلى اهتمام قيادة مكتب الصحة بالمحافظة بالقطاع الصحي بالمديرية



واكدا اهمية استشعار المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد بما يكفل تحقيق الهدف المنشود في تطوير مستوى الأداء ..مؤكدين ضرورة توفير كافة احتياجات المرافق الصحية بالمديرية.



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