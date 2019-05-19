اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لاستعراض الأنشطة المنجزة للحد من الكوليرا [19/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع موسع اليوم بصنعاء برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، ضم عدد من خبراء المياه والإصحاح البيئي باليونيسف، التقارير المرفوعة من غرفة عمليات طوارئ الوزارة بشأن الأنشطة والتدخلات المنفذة في مجال الحد من الكوليرا.



وفي الاجتماع الذي ضم ممثلي وزارة الصحة العامة والسكان تم استعراض تقرير شهر إبريل وكذا التقرير الأسبوعي للفترة من 30 إبريل حتى 6مايو الجاري بشأن المنظور العام للوضع الوبائي وكذا الوضع الأسبوعي لاستجابة المياه والإصحاح البيئي.



وتضمن تقرير عمليات وزارة المياه والبيئة المحافظات وكذا المديريات الأكثر تأثرا بالكوليرا خلال الفترة المحددة والتدخلات التي تمت لاحتواء الوباء والحد من انتشاره .



واستعرض الاجتماع التقرير المرفوع من وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بشأن تدخلات فرق الاستجابة السريعة RRts والذي تضمن إجمالي عدد الحالات المستهدفة خلال الفترة من 1 إبريل حتى 6 مايو الجاري وكذا عدد الزيارات الميدانية للفرق وإجمالي المنازل التي تم الوصول إليها وعدد السكان الذين تم الوصول إليهم.



وبالنسبة للتدخلات والأنشطة المنفذة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية في مجال مراقبة جودة المياه فقد شمل التقرير تفاصيل بعدد عينات المياه التي تم فحصها جرثوميا في المديريات المستهدفة بأمانة العاصمة ومحافظات إب، عمران، ذمار، صنعاء، الحديدة، المحويت وحجة.



كما شملت تلك التدخلات عدد المنشآت المائية التي تم تصحيح وضعها الفني والمنشآت التي تم إغلاقها احترازيا والتي تم فتحها مؤقتا للتصحيح..



واستعرض الاجتماع التقارير المرفوعة بشأن الحملات البيئية التي نفذتها الوزارة الشهر الماضي وكذا الحملات المتواصلة والتي شملت أمانة العاصمة ومحافظات عمران ، صنعاء، حجه، الحديدة ، ذمار ، البيضاء.



وتضمنت التقارير إجمالي عدد الفرق العاملة في الرش الرذاذي والضبابي وفرق رفع المخلفات من عمال النظافة في المحافظات وكذا فرق التوعية المجتمعية، وما حققته تلك الحملات من نتائج إيجابية على صعيد الحد من الوباء .



وفي الاجتماع أشاد وزير المياه والبيئة بالجهود المبذولة من قبل كافة الفرق الميدانية وكذا الأنشطة والتدخلات الجارية في عموم محافظات الجمهورية .



وحث الجميع على مضاعفة الجهود والاستشعار بأهمية العمل في هذا الجانب خاصة وبلادنا تمر بظروف صعبة جراء العدوان والحصار الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود من قبل جميع الشركاء .



وأكد المهندس الوزير أن الوزارة تعمل بكافة جاهزيتها وقدراتها للحد من الوباء بجهود مشتركة مع منظمة اليونيسف .



كما وجه رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بتطوير مستوى الأداء على مستوى المشاريع الجاري تنفيذها في مجال المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى التوسع في مجال تقديم الخدمات المائية مع مراعاة خصوصية احتياجات المواطنين من المياه خلال شهر رمضان.



حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع البيئة محمد الوادعي ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر ورئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي حسن الشيخ ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة محمد الشامي.



سبأ