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آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 08:15:16م
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رئيس الوزراء يناقش مع وزير الخارجية أوضاع الوزارة ونتائج تواصلها مع الخارج
[19/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير الخارجية المهندس هشام شرف، أوضاع الوزارة ونتائج تواصلها مؤخرا مع عدد من الدول والكيانات الدولية المؤثرة .

حيث أوضح الوزير شرف، سير عمل الوحدة التنفيذية المعنية بتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة فيما يخص وزارة الخارجية.

وبين أن الوزارة في اطار تنفيذ الرؤية تسعى إلى تحقيق ثلاث غايات رئيسة وهى الارتقاء بأداء السلك الدبلوماسي وترشيد وظائف الوزارة ومقاومة محاولة المرتزقة لتدمير عمل وزارة الخارجية في الخارج والإساءة إلى سمعة الدبلوماسية اليمنية دوليا .

وأحاط الوزير رئيس الوزراء ، بنتائج تواصله مع روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي عن مستجدات المِحنة اليمنية والدور الكبير المعول على الروس والأوروبيين في إسناد العملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة وكذا ممارسة الضغوط على تحالف العدوان لوقف انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب اليمني وحصاره الذي طال المشتقات النفطية والمواد الأساسية الأخرى المتصلة بالحياة اليومية للمواطنين.

ولفت إلى انه وأثناء تواصله مع الأصدقاء الروس طمأنهم على الوضع الصحي للمواطنتين الروسيتين اللتين تعرضتا لإصابات نتيجة جريمة الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي باستهدافه الآثم لإحدى العمارات السكنية بحي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء.

سبأ
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