رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى [19/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة .



ناقش اللقاء الذي حضره رئيس شعبة الاستئناف التجارية الأولى في الإمانة القاضي محمد محسن الفرح ورئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عمران القاضي عبدالكريم الشامي ، سير العلاقات التكاملية مع مجلس النواب ومشاريع القوانين المعروضة والمحالة إلية من قبل الحكومة بما في ذلك مشاريع التعديلات المتصلة بالقطاع التجاري .



وتطرق اللقاء إلى العلاقات القائمة بين الحكومة ومجلس الشورى ومستوى استفادة الوزارات والمؤسسات الحكومية من توصيات المجلس في سياق ممارسة مهمته الشوروية كبيت خبرة وطني واسع التخصصات اتكاءً على الكفاءات العالية المنضوية فيه من مختلف قطاعات الدولة.



وقدم الدكتور أبو حليقة عرضا موجزاً عن مهامه المختلفة في سياق ممارسة عمله في إدارة ومتابعة القضايا الحكومية لدى مجلسي النواب والشورى.



وأكد أن العلاقات التكاملية بين الحكومة والمجلسين جيدة ويجمعها الهم الوطني الواحد وأولويات هذه الفترة الاستثنائية .. لافتا إلى نشاط لجنة شئون الأحزاب التي يرأسها وما تبذله من جهود لترسيخ التجربة الديمقراطية عبر الشراكة المسؤولة مع مختلف الأحزاب السياسية.



وبين أن الدستور والقانون وحدة المسير لأداء اللجنة وهى تقوم بمهامها في خدمة التعددية السياسية في البلد .



واثنى رئيس الوزراء على مختلف المهام التي يقوم بها وزير الدولة وطاقمه الإداري والقانوني في سياق تمتين علاقات الشراكة مع المؤسستين الدستوريتين البرلمانية والشوروية وقيادته المسؤولة للجنة شؤن الأحزاب.



وأكد أن الحكومة تحرص على تمتين العلاقات مع هاتين المؤسستين بما يوطد الثبات والصمود الوطني العام في مواجهة تحالف العدوان والحصار وحربه الاقتصادية على اليمن بما في ذلك عبث الطرف الأخر بالاقتصاد الوطني ومفاقمته للأوضاع المعيشية المأساوية التي يتجرع مرارتها المواطن.



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