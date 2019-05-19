محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العمل بفَرع هيئة مياه الريف بعمران عمران- سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد المتوكل، سير العمل بفرع هيئة مياه الريف بالمحافظة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادة ومهندسي فرع الهيئة العامة لمياه الريف، إلى الجوانب المتصلة بإجراء الدراسات للمشاريع التي تم تحديدها للتنفيذ بمديريات المحافظة.



وأكد الاجتماع، أهمية تحديد المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها مع قيادة وزارة المياه والبيئة بما يكفل توفير مياه الشرب للمواطنين في عدد من مناطق ومديريات المحافظة.



واطلع الاجتماع على مهام الإدارات والأقسام بفرع الهيئة بما يضمن تحسين وتطوير الأداء ووضع المعالجات للصعوبات التي تواجه سير العمل.



وأكد الوكيل المتوكل ومدير فرع الهيئة كمال المأخذي ضرورة التنسيق مع السلطة المحلية والجهات الحكومية لتحسين مستوى الأداء وتوفير مياه الشرب للمواطنين.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ