محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة حماية المستهلك بريمة تواصل التفتيش على المواد الغذائية التالفة ريمة- سبأ:

واصلت اللجنة المكلفة بحماية المستهلك الرمضانية بمحافظة ريمة نزولها الميداني للتفتيش على مخازن برنامج الأغذية العالمي بمديريات المحافظة.



واستعرض اللقاء برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي وضم عضوا نيابة إستئناف ريمة القاضي أحمد جعمان ووكيل النيابة الجزائية بالمحافظة القاضي عمر عباس حيدر ومدير مكتب الصناعة بالمحافظة محمود أمين، تقرير عن وضع مخازن البرنامج وعملية تخزين المساعدات لفترة طويلة بمديريتي الجبين والجعفرية.



وتطرق اللقاء إلى المحاضر القانونية التي تم تحريرها لعملية التفتيش وضبط كميات كبيرة من الدقيق وغيرها من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية في مخازن الأغذية العالمي.



وشدد اللقاء على ضرورة محاسبة المتسببين في تلف المخزون الهائل خاصة مع تنامي الاحتياج للمواد الغذائية من المتضررين من العدوان والحصار.



ونبه اللقاء المواطنين من استلام أي مواد إغاثية تالفة وإبلاغ الجهات المعنية بالمساعدات التالفة ومنتهية الصلاحية.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ