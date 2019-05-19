محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الجوانب المتصلة بالإفراج عن السجناء المعسرين بريمة ريمة- سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي، الجوانب المتصلة بالإفراج عن السجناء المعسرين بالمحافظة.



واستعرض الإجتماع الذي ضم عضو نيابة إستئناف ريمة القاضي أحمد جعمان ومدير عام فرع هيئة الزكاة بالمحافظة علي النهاري ومدير مصلحة السجون بالمحافظة العقيد منصور مشهور، آلية تحديد السجناء المعسرين الذين انتهت فترة عقوبتهم في الحق العام، وتكلف هيئة الزكاة بدفع ما عليهم من أموال للغير جراء عجزهم عن دفعها .



وتناول الاجتماع، إلى الخطوات المبذولة من هيئة الزكاة في مساعدة السجناء المعسرين والإفراج عنهم.



وفي الاجتماع أكد الوكيل الضبيبي، أهمية استكمال خطوات الإفراج عن السجناء المعسرين الذين شملتهم المكرمة الزكوية لهذا العام.



وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لمساعدة السجناء المعسرين .. لافتا إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للزكاة وفرعها بالمحافظة في تبني مساعدة السجناء المعسرين ودفع ما عليهم من التزامات وحقوق للغير.



من جانبه أكد مدير فرع الهيئة بالمحافظة علي النهاري أن فرع الهيئة سيعمل على أخذ الزكاة ممن وجبت عليهم وصرفها للفقراء والمحتاجين بما يخفف من معاناتهم.



واعتبر مبادرة الهيئة العامة للزكاة في تقديم المساعدات للمعسرين من السجناء والإفراج عنهم خلال شهر رمضان خطوة إيجابية تأتي استجابة للقيادة الثورية والسياسية في متابعة قضايا النزلاء وكذا صرف الزكاة في مصارفها الشرعية.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ