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  عربي ودولي
سلامي: إيران لا تسعى للحرب ولكنها لا تخشى منها
[19/مايو/2019]
طهران- سبأ:

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن "طهران لا تسعى للحرب" ولكنها لا تخشى منها.


وأضاف سلامي: "الفرق بيننا وبينهم هو أنهم يخافون الحرب ولا يقوون عليها"، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة في المنطقة كشفت عن الحجم الحقيقي لقوة العدو، وذلك وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن إيران قادرة أن تحول "المنطقة إلى ساحة من نار أمام العدو".

وأضاف أن "الأحداث الأخيرة في المنطقة كشفت عن الحجم الحقيقي لقوة العدو"، مؤكدا أن "أمريكا لن تخرج من دائرة اهتمام الحرس الثوري وسنصمد أمامها حتى النهاية" وأن "القوات البحرية في الحرس الثوري أهانت القوات الأمريكية في الخليج، وأحبطت المخططات الأمريكية في المنطقة".

ويأتي ذلك، بعد ساعات من تصريحات لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، والذي قال إن "بإمكان النظام الإيراني تجنيب المنطقة مخاطر الحروب".

وكان سلامي قد قال، أمس السبت، إن "بلاده تخوض حربا استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وأعداء طهران"، لافتا إلى أن هذه الحرب مزيج من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية والعسكرية والدبلوماسية والخوف والترهيب.

كما أوضح أن "أمريكا أشبه ببرجي التجارة العالميين، تنهار بضربة واحدة مفاجئة"، لافتا إلى أن "الأمريكيين يواجهون نطاقا واسعا من الأخطار التي لا يعرفونها".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه "يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران لا تريد الصراع"، قائلا: "لا تملك دولة وهما بأن بإمكانها مواجهة إيران".

سبأ
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