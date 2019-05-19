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  عربي ودولي
بوينغ تقر بوجود خلل في أجهزة محاكاة الطيران لطائراتها من طراز (737 ماكس)
[19/مايو/2019]
شيكاغو- سبأ:

أقرت شركة "بوينغ" الأمريكية أنها أرغمت على تصحيح خلل في برنامج أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طياري طائرات "بوينغ 737 ماكس"، التي شهدت هذا العام كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا.


وقالت الشركة في بيان "قامت بوينغ بتصحيحات في برنامج جهاز محاكاة الطيران وأعطت معلومات إضافية لمشغلي النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة".

ولم تحدد الشركة التاريخ الذي لاحظت فيه الخلل وما إذا كانت أبلغت المنظمين.

وبحسب الشركة فإن البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران، خصوصا مثل تلك التي أدت إلى كارثة طائرة "737 ماكس" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في الـ10 من مارس الماضي في جنوب شرق أديس أبابا بعد دقائق قليلة من إقلاعها وأسفرت عن 157 قتيلا.

وأكدت الشركة أن التغييرات التي قامت بها ستحسن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة.

وتابعت أن "بوينغ تعمل حاليا بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للنظام والمنظمين على هذه التعديلات والتحسينات".

وقالت شركة "ساوثويست" الأمريكية للطيران، وهي تملك 34 طائرة من طراز "737 ماكس" وأوقفت العمل بها في منتصف مارس الماضي، قالت أمس السبت إنه يفترض أن تحصل على جهاز محاكاة خاص لماكس "بحلول نهاية العام".

وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها شركة "بوينع" بخلل في التصميم بشأن معدات "737 ماكس".

سبأ
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