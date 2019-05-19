محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى الأداء الخدمي في أمسية رمضانية بمديرية الجعفرية ريمة- سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية الجعفرية محافظة ريمة برئاسة المحافظ فارس الحباري، الجوانب المتصلة بالشأن المحلي ومستوى الأداء الخدمي بالمديرية .



وأدانت المشاركون في الأمسية المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان في حي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



واستعرضت الأمسية الذي حضرها وكلاء المحافظة حسن طه ومحمد مراد وحافظ الواحدي ومدير المديرية جميل روبع، والقيادات المحلية والتنفيذية بالمديرية ومشائخ ووجهاء، الجوانب المتصلة بتجهيز قافلة دعم للمرابطين في الجبهات.



وتناولت الأمسية الجوانب المتصلة لمواصلة باستمرار التحشيد والنفير إلى جبهات العزة والكرامة وتعزيز وحدة الصف لمواجهة العدوان.



وأكد محافظ ريمة الحرص على تنفيذ مشاريع الطرق بمديرية الجعفرية باعتبار ذلك من أولويات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة .



وشدد على أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في التوعية بمخططات العدوان ..لافتا إلى أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار ورفد الجبهات.



وحث قيادة السلطة المحلية بالمديرية والمشائخ، على أهمية التوعية المجمعية بدفع الزكاة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية خلال شهر رمضان.



وثمن مواقف أبناء قبائل الجعفرية المشرفة في رفد الجبهات ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية.



فيما أكد أبناء الجعفرية الاستمرار في التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال وبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن.. مثمنين جهود قيادة المحافظة وحرصها على تلمس هموم واحتياجات المديرية .

سبأ [19/مايو/2019]سبأ