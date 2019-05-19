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مناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة العامة بأمانة العاصمة
[19/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بأمانة العاصمة في اجتماعها اليوم برئاسة مدير مكتب التربية والتعليم زياد الرفيق الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام 2018 ـ 2019م .


وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد الأدبيات واختيار رؤساء المراكز الامتحانية، وتكليف إدارة المشاريع بالنزول الميداني إلى المراكز الامتحانية المتضررة نتيجة قصف طائرات العدوان على الأحياء السكنية والتنسيق مع منظمة اليونيسف لترميمها وتجهيزها قبل موعد الامتحانات.

وأكد مدير مكتب التربية والتعليم أهمية تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات التي رافقت امتحانات العام الماضي وفقاً للتقرير النهائي للاختبارات.

وحث على إقامة ورشة عمل لرؤساء المركز الامتحانية ونوابهم وبما يسهم في إنجاح سير الامتحانات.

حضر الاجتماع نواب مدير مكتب التربية عبدالله الوزير وحميد قطران وأشواق الماخذي، وأعضاء لجنة الامتحانات وعدد من رؤساء الشعب التعليمية والإدارات المعنية بالمكتب.

سبأ
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