الوحدة يواصل الصدارة والأهلي يلاحقه في البطولة الرمضانية لكرة القدم واصل وحدة صنعاء صدارته في بطولة كرة القدم للكبار المقامة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث بعد فوزه العريض على الشرطة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتها أمس بافتتاح الجولة الرابعة .