محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية برئاسة مدير مكتب الرئاسة في إب تناقش مستوى أداء المكاتب التنفيذية إب- سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمدينة إب برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير الإعلام ضيف الله الشامي ومحافظ إب عبدالواحد صلاح مستوى أداء المكاتب التنفيذية بالمحافظة .



واستعرضت الأمسية سبل تعزيز التلاحم المجتمعي في مواجهة العدوان ورفد الجبهات ومعالجة الاختلالات والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار.



وتطرق النقاش إلى المواضيع المتصلة بالأوضاع الخدمية والصعوبات في مختلف القطاعات, وكذا المهام والواجبات المناطة بالجميع لتجاوزها خاصة في ظل الظروف الراهنة بما يعزز من الأداء وتنفيذ الخطط والبرامج الخدمية.



وفي الأمسية أوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن الهدف من الأمسية تلمس أوضاع المحافظة واحتياجات أبناءها من الخدمات ومستوى الإنجاز في مختلف المجالات, مثمناً دور أبناء المحافظة وإسهامهم الفاعل في رفد الجبهات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.



وحث على تكاتف الجهود واستغلال الموارد والمقومات التي يتميز بها الوطن وما يتمتع به من موقع جغرافي ومناخ ملائم وثروة بشرية تعد ركيزة أساسية للنهوض وإحداث التنمية الشاملة.



وأشار مدير مكتب الرئاسة إلى النجاحات التي تحققت في مجال التصنيع العسكري وأصبحت رقماً يعتد به في الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان ومرتزقته، داعياً إلى العمل بروح الفريق الواحد وفق برامج وخطط مدروسة لمواجهة كافة المخططات التى تواجه الوطن.



ودعا حامد مسؤولي المكاتب التنفيذية بالمحافظة إلى مضاعفة الجهود وتفعيل عملية الرقابة والتقييم بما يمكن السلطة المحلية من توفير الخدمات الأساسية للمواطن ومواجهة كافة التحديات الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.



فيما أكد وزير الإعلام أهمية استشعار الجميع واجباتهم ومسئولياتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل المطلوب وتلافي وتجاوز أوجه القصور, مشيراً إلى أهمية التقييم لإنجاح خطط وبرامج التنمية المختلفة.



وحث قيادات المحافظة والسلطة المحلية على تعزيز جهودهم في تلمس احتياجات المواطنين خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة ومعالجة أي اختلالات تعترض سير العمل, والالتزام بالمهام والاختصاصات والقوانين واللوائح النافذة والمنظمة لعمل السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية.



وأشار الوزير الشامي إلى أهمية المساهمة الفاعلة في مساندة المرابطين في جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الأرض والعرض ودحر الغزاة والمحتلين .



بدوره أوضح محافظ إب أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع لإفشال مخططات العدوان, لافتاً إلى أن ترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظة مسؤولية الجميع.



وأكد أن أبناء المحافظة سيظلون على ثوابتهم الوطنية الراسخة ضد العدوان, مشيراً إلى أن ما تم طرحه من قبل المشاركين في الأمسية يدل على استشعار الجميع للمسؤولية والحرص على المصلحة العامة.



وحث المحافظ صلاح أبناء المحافظة على مواصلة أعمال الحشد والتعبئة لرفد الجبهات وتوعية المجتمع بمخاطر العدوان وتعزيز أواصر التكافل المجتمعي وتقديم الدعم للمحتاجين في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية.



وألقيت في الأمسية كلمات لعضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم وعضو مجلس الشورى محمد الكبسي وعدد من المشاركين تطرقت إلى القضايا التي يعاني منها المواطن وأهمية معالجتها بتحسين مستوى الأداء.



و ثمنت الكلمات جهود قيادة المحافظة في تعزيز وتفعيل مختلف المجالات الخدمية والتنموية وحل مشاكل المحافظة ودورها في تقديم الدعم للنازحين .



حضر الأمسية وكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وصالح حاجب والدكتور أشرف المتوكل وعلي النوعة وعبدالواحد المروعي وقاسم المساوى وعضو مجلس النواب أمين مخارش.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ