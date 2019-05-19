محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع ٦٠ طناً من بذور الذرة المحسنة في محافظة صعدة صعدة- سبأ:

دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكلاء المحافظة اليوم توزيع ستين طناً من بذور الذرة المحسنة على المزارعين للموسم الزراعي ٢٠١٩م بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).



تستهدف البذور ثلاثة آلاف مزارع في مديريات سحار، الصفراء، حيدان، رازح، مجز، كتاف والبقع .



وفي التدشين ثمن المحافظ عوض جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة ومنظمة الفاو في توفير البذور المحسنة للمزارعين بما يمكنهم من إنتاج محاصيل ذات جودة عالية.



وأشار إلى أهمية استغلال المزارعين لموسم زراعة الذرة هذا العام خصوصاً بعد هطول الأمطار على كثير من مديريات المحافظة.



من جانبه أوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس زكريا المتوكل أن المزارعين يتوجهون لزراعة الذرة على مساحة ألفين وثمانمائة هكتار في مختلف مديريات المحافظة خلال الموسم الحالي.



وأعرب عن الشكر لقيادة المحافظة والمنظمات الداعمة للقطاع الزراعي وأبرزها منظمة الفاو والدي آر سي .

سبأ [19/مايو/2019]سبأ