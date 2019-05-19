ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 02:03:04م
استهداف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في عدة جبهات
استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع للجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في عدد من الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد.
دعوة ايرانية في مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكي العسكري في سوريا فورا
دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.
وزير المالية يدين استهداف العدوان لمركز رقابة ميتم الجمركي بمحافظة إب
أدان وزير المالية الدكتور رشيد ابولحوم استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمركز رقابة ميتم الجمركي في محافظة إب .
الوحدة يواصل الصدارة والأهلي يلاحقه في البطولة الرمضانية لكرة القدم
واصل وحدة صنعاء صدارته في بطولة كرة القدم للكبار المقامة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث بعد فوزه العريض على الشرطة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتها أمس بافتتاح الجولة الرابعة .
آخر الأخبار:
أمسية برئاسة مدير مكتب الرئاسة في إب تناقش مستوى أداء المكاتب التنفيذية
مركز الأرصاد يعلن تأثر البلاد بالمنخفض الهندي ويتوقع هطول أمطار غزيرة
توزيع ٦٠ طناً من بذور الذرة المحسنة في محافظة صعدة
أمسية رمضانية لمشائخ ووجهاء قبائل مأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استهداف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في عدة جبهات
[19/مايو/2019]
محافظات- سبأ:

استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع للجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في عدد من الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد.


 وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش اللجان أطلقت صاروخي زلزال1 على  تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة بعسير، مبيناً أنه تم قنص أربعة جنود من مرتزقة العدوان قبالة منفذ علب.

وأكد المصدر مصرع وجرح 30 مرتزقاً وتدمير ثلاث آليات لهم  خلال كسر زحف شرق حيران بمحافظة حجة مسنوداً بالطيران الحربي والتجسسي، وتم استهداف تجمعات لهم شمال جبل النار بقذائف المدفعية.

وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في مثلث الوازعية  بمحافظة تعز، موضحاً أن العملية تمت من مسارين وضاعفت وحدة الإسناد عدد قتلاهم.

كما تم إحراق آلية تابعة لمرتزقة العدوان بجبهة ذابة في مديرية ماوية برشاش عيار 12.7 .

 وأفاد المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون في تفجير استهدف آليتهم في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

 وذكر المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر الصدرين بمحافظة الضالع بثلاثة صواريخ نوع زلزال1  ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

سبأ
  المزيد من (محلي)
أمسية برئاسة مدير مكتب الرئاسة في إب تناقش مستوى أداء المكاتب التنفيذية
مركز الأرصاد يعلن تأثر البلاد بالمنخفض الهندي ويتوقع هطول أمطار غزيرة
توزيع ٦٠ طناً من بذور الذرة المحسنة في محافظة صعدة
أمسية رمضانية لمشائخ ووجهاء قبائل مأرب
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
أمسية رمضانية تناقش الوضع الصحي بمديرية سنحان بصنعاء
مناقشة جوانب المساعدة للسجناء المعسرين بمحافظة حجة
أمسية رمضانية لأبناء الريادي بعزلة الغربي الاعلي في المحويت 
الدفاع المدني يخمد حريق شب في مخزن تجاري بشارع الرقاص
إعلاميو حجة ينددون بجريمة حي الرقاص واستهداف وزارة الإعلام
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by