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الوحدة يواصل الصدارة والأهلي يلاحقه في البطولة الرمضانية لكرة القدم
واصل وحدة صنعاء صدارته في بطولة كرة القدم للكبار المقامة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث بعد فوزه العريض على الشرطة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتها أمس بافتتاح الجولة الرابعة .
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  رياضة
الوحدة يواصل الصدارة والأهلي يلاحقه في البطولة الرمضانية لكرة القدم
[19/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

واصل وحدة صنعاء صدارته في بطولة كرة القدم للكبار المقامة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث بعد فوزه العريض على الشرطة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتها أمس بافتتاح الجولة الرابعة .


وبعد شوط أول سلبي انتفض لاعبوا الوحدة في الشوط الثاني وبسطوا سيطرتهم على معظم فتراته كللوه برباعية بيضاء ثلاثة منها وقع عليها عبدالله العبسي فيما جاء الرابع بقدم سعيد المنصوب.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة محتفظا بالصدارة، فيما ظل رصيد الشرطة نقطة وحيدة .

في المباراة الثانية استمر أهلي صنعاء في ملاحقة الوحدة المتصدر اثر فوزه الكبير على شعب صنعاء برباعية لهدف, ليرتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط في المركز الثاني, وتجمد رصيد الشعب عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

سبأ
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