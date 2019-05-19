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أمسية رمضانية لمشائخ ووجهاء قبائل مأرب
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أمسية رمضانية لمشائخ ووجهاء قبائل مأرب
[19/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

نظم مشائخ ووجهاء قبائل محافظة مأرب أمسية رمضانية في العاصمة صنعاء.


وفي الأمسية عبر رئيس مجلس التلاحم الشعبي القبلي الشيخ ضيف الله رسام عن خالص العزاء والمواساة لمشائخ ووجهاء مأرب عامة وقبائل عبيده وأولاد وأقارب فقيد الوطن الشيخ محسن بن معيلي بشكل خاص.

وأشاد بدور قبائل مأرب في مواجهة العدوان وما يقدمونه من قوافل دعم للجبهات..  مشيرا إلى أهمية إقامة مجالس الذكر الرمضانية لتعزيز الوعي المجتمعي في مواجهة العدوان.

وأكد الشيخ رسام على أهمية تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والمصالحة المجتمعية من خلال تفعيل وثيقة الشرف القبلية ميدانياً.

ولفت إلى أن مقترحات وتصورات المشاركين لتوسيع آليات وأطر مجلس التلاحم ستكون محل اهتمام بما يسهم في تفعيل دور مشائخ ووجهاء محافظة مأرب.

كما ألقيت العديد من الكلمات لمشائخ ووجهاء محافظة مأرب، اكدوا فيها مضيهم على درب الشهداء ومواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال والعمل على تفعيل وثيقة الشرف القبلية.

ودعت الكلمات كافة الأحرار من قبائل مأرب إلى توحيد الكلمة والصف والموقف والقيام بواجبهم القبلي والوطني لطرد قوى البغي والاحتلال السعودية الإماراتية.

وباركوا انتصارات الجيش واللجان في مختلف جبهات الكرامة .. ونددوا بمجزرة العدوان في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء.

 حضر الأمسية وكيل أول محافظة مأرب محمد محسن ووكلاء المحافظة ونائب مسؤول التلاحم القبلي بمحافظة مأرب الشيخ قايد الذنابة نمران وسكرتير التلاحم الشيخ طارق راكان الشريف ونائب مسؤول التلاحم بمحافظة الضالع حسين واصل وعدد من مشائخ ووجهاء المحافظة.

سبأ
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