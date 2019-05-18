أمسية رمضانية تناقش الوضع الصحي بمديرية سنحان بصنعاء [19/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

نظمت بمديرية سنحان محافظة صنعاء أمسية رمضانية لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية تحت شعار " يد تداوي من يحمي ويبني".



وفي الأمسية التي نظمها مكتب الصحة بالمديرية ومستشفى سيان أكد مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالغني فرج ومدير ادارة التغذية بالمحافظة الدكتور ناصر حامد، على أهمية مثل هذه الأمسيات في تعزيز الروابط المجتمعية وتحسين ظروف العمل لما فيه خدمة للمواطنين.



وأشارا إلى اهمية تكاتف الجهود في سبيل توفير احتياجات المرافق الصحية للارتقاء بمستوى خدماتها الصحية.



فيما أشار مدير مستشفى سيان الدكتور محمد السراجي إلى اهمية تعزيز التنسيق ما بين الوحدات والمراكز الصحية ومستشفي سيان ، لتقديم خدمات صحية افضل.



تخلل الأمسية التي حضرها عدد من المشائخ والأعيان وأعضاء المجلس المحلي كلمات أكدت أهمية الصمود في مواجهة العدوان.

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