مناقشة جوانب المساعدة للسجناء المعسرين بمحافظة حجة [19/مايو/2019] حجة - سبأ:

ناقش اجتماع عقد أمس بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، الجوانب المتعلقة بمساعدة السجناء المعسرين بالإصلاحية المركزية بالمحافظة.



وقيم الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة محمد القاضي ووكيل النيابة الجزائية ومدير امن المحافظة ومدير مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة الكشف الوارد من الهيئة العامة للزكاة باسماء السجناء الذين سيتم مساعدتهم من مصرف الغارمين.



واقر الاجتماع تكليف وكيل النيابة ومدير إصلاحية السجن المركزي برفع كشوفات مفصلة بأسماء السجناء على ذمة حقوق شخصية، لمطابقتها مع المعايير المقرة لمساعدة المعسرين حسب أولوية الاستحقاق.



كما تم تكليف وكيل المحافظة القاضي ووكيل النيابة ومدير مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة ومدير الأمن بالتواصل والتنسيق للبحث عن مصادر اخرى تغطي 50 بالمائة من المبالغ المستحقة على السجناء المعسرين الذين سيتم مساعدتهم، على اعتبار ان الهيئة العامة تكفلت بدفع 50 بالمائة من اجمالي المبالغ المحكوم بها عليهم كحقوق خاصة للغير عجزوا عن سدادها .



وفي الاجتماع اكد المحافظ الصوفي أهمية مساعدة السجناء المعسرين كواجب إنساني ، خصوصا في ظل ظروف العدوان الصعبة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير المقررة لاختيار الحالات المستحقة للمساعدة من المعسرين.

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