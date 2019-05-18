انطلاق منافسات مسابقة نادي وحدة صنعاء الثقافية [19/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

انطلقت أمس منافسات المسابقة الثقافية الثالثة، التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.



وأقيمت في الافتتاح مواجهتين ضمن منافسات الدور الأول، حيث تغلب فريق لجنة حكام الأمانة على فريق وحدة صنعاء حامل اللقب، بـ 10 نقاط مقابل 6 في المواجهة الأولى.



وانتهت المواجهة الثانية بفوز فريق نادي المستقبل المعاقين على فريق العروبة بـ14 نقطة مقابل 6 نقاط.

وتتواصل اليوم منافسات الدور الأول بإقامة لقائين يجمع الأول فريق نادي المجد وفريق فتيات وحده صنعاء, بينما يلتقي في الثاني فريق إتحاد ذوي الإعاقه وفريق إتحاد البلياردو للفتيات.

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