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آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 02:35:59ص
صدور قرار بتعيين رئيس لهيئة المساحة الجيولوجية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (109) لسنة 2019م بتعيين إبراهيم محمد الوريث، رئيسا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .
دعوة ايرانية في مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكي العسكري في سوريا فورا
دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.
وزير المالية يدين استهداف العدوان لمركز رقابة ميتم الجمركي بمحافظة إب
أدان وزير المالية الدكتور رشيد ابولحوم استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمركز رقابة ميتم الجمركي في محافظة إب .
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
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  رياضة
انطلاق منافسات مسابقة نادي وحدة صنعاء الثقافية
[19/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
انطلقت أمس منافسات المسابقة الثقافية الثالثة، التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.

وأقيمت في الافتتاح مواجهتين ضمن منافسات الدور الأول، حيث تغلب فريق لجنة حكام الأمانة على فريق وحدة صنعاء حامل اللقب، بـ 10 نقاط مقابل 6 في المواجهة الأولى.

وانتهت المواجهة الثانية بفوز فريق نادي المستقبل المعاقين على فريق العروبة بـ14 نقطة مقابل 6 نقاط.
وتتواصل اليوم منافسات الدور الأول بإقامة لقائين يجمع الأول فريق نادي المجد وفريق فتيات وحده صنعاء,  بينما يلتقي في الثاني فريق إتحاد ذوي الإعاقه وفريق إتحاد البلياردو للفتيات.
سبأ
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