أمسية رمضانية لأبناء الريادي بعزلة الغربي الاعلي في المحويت [19/مايو/2019] المحويت - سبأ:

أقيمت في منطقة الريادي بعزلة الغربي الأعلي مديرية جبل المحويت أمسية رمضانية لمناقشة الأوضاع وتعزيز الصمود.



وفي الأمسية تحدث وكيل المحافظة للشؤون الأمنية العميد عبد القادر الماخذي، عن أخلاقيات الجيش واللجان الشعبية في القتال ومواجهة العدوان ومرتزقته ، مقارنة بصلف وجرائم العدوان السعودي الأمريكي.



فيما تطرق مشرف المديرية علي الشاحذي، إلي بأس وشجاعة أبطال اليمن وما يحملوه من جوانب إنسانية وأخلاق في عدم استهداف المدنيين خلال العمليات العسكرية.



وتناولت كلمات الأمسية الأوضاع الخدمية وأهمية استغلال الشهر الكريم في التكافل والتراحم..مؤكدة علي تعزيز التلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية ومواصلة رفد الجبهات للذود عن حياض الوطن.

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