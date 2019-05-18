إعلاميو حجة ينددون بجريمة حي الرقاص واستهداف وزارة الإعلام [19/مايو/2019] حجة - سبأ:

ندد اعلاميو محافظة حجة ، بجريمة العدوان الامريكي السعودي الاماراتي، بحق المدنيين في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء، والذي راح ضحيتها أكثر من 77 شهيدا وجريح.



كما أدانوا في وقفة إحتجاجية لهم أمس شارك فيها وكيل المحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي، وعدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والشخصيات الإجتماعية، استهداف العدوان المتكرر والمتعمد للمؤسسات الاعلامية ورموزها، واخرها قصف مبنى وزارة الإعلام، ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري.



وفي الوقفة أشار وكيل المحافظة لشؤون الإعلام والثقافة عادل شلي، إلى أن استهداف المؤسسات الإعلامية ورموزها يعد استهداف للكلمة الحرة والصادقة، ومحاولة لتكميم الأفواه، ومصادرة لحق التعبير التي كفلتها كل الشرائع الدينية والقوانين الإنسانية والدولية.



من جانبه اوضح مدير مكتب الإعلام بالمحافظة ابراهيم هاشم شرف ان استهداف العدوان للمدنيين والمؤسسات الإعلامية والصحفية وكوادرها لن تزيد اليمنيين وعلى وجه الخصوص الإعلاميين إلا صمودا وثباتا في مواجهة العدوان وفضح وكشف جرائمه.. داعيا كل احرار العالم للتضامن مع مظلومية الشعب اليمني، وما يتعرض له من مجازر يومية منذ أكثر من اربعة سنوات.



فيما أكد بيان صادر عن الوقفة أن استهداف المنابر الإعلامية والشخصيات الإعلامية يعد دليلا على عجز العدوان امام حجم التأثير الذي يمارسه الإعلام اليمني في ساحات المواجهة .. لافتا إلى ان استهداف هذه الرموز تصعيدا خطيرا يتنافى مع كل القوانين الدولية.



وأشاد البيان بالضربات المسددة للطيران المسير في عمق العدو، مباركا للشعب اليمني انجازات ابطاله من منتسبي الجيش واللجان الشعبية المحققة في مختلف ساحات القتال.

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