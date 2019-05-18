إعلام الجوف يدين استهداف العدوان للمدنيين والمؤسسات الإعلامية [19/مايو/2019] الجوف - سبأ:

أدان مكتب الإعلام بمحافظة الجوف، جريمة استهداف العدوان السعودي للمدنيين بحي الرقاص ومبنى وزارة الإعلام بصنعاء.



واعتبر في بيان له استهداف حي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء وقصف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري، ومبني وزارة الاعلام جريمة حرب مكتملة الأركان.



وأشار إلى ان جريمة العدوان بحق الرموز والمؤسسات الإعلامية تعد انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم استهداف المنشآت الإعلامية والمدنية .. لافتا إلى أن هذه الجرائم هدفها اسكات الرسالة الإعلامية الوطنية المناوئة لجرائم العدوان.

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