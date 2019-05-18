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تفقد سير العمل بالمركز الصحي بالشعب الأسود بخولان
[19/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل محافظة صنعاء طالب دحان سير العمل في المركز الصحي بالشعب الأسود بعزلة بني شداد بمديرية خولان.
واطلع الوكيل دحان ومعه مدير الترصد الوبائي ورئيس فريق الإستجابة بمكتب الصحة بالمديرية محمد الدبأ على مستوى الخدمات التي يقدمها مركز العزل بالمركز الصحي لمعالجة حالات الإسهالات المائية الحادة.
كما اطلع على سير العمل بالأقسام الصحية ومستوى أداء العاملين ومعرفة احتياجات المركز .. مشيدا بجهود الكادر الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
سبأ