دعوة ايرانية في مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكي العسكري في سوريا فورا دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.