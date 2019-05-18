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آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 02:35:59ص
صدور قرار بتعيين رئيس لهيئة المساحة الجيولوجية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (109) لسنة 2019م بتعيين إبراهيم محمد الوريث، رئيسا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .
دعوة ايرانية في مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكي العسكري في سوريا فورا
دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.
وزير المالية يدين استهداف العدوان لمركز رقابة ميتم الجمركي بمحافظة إب
أدان وزير المالية الدكتور رشيد ابولحوم استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمركز رقابة ميتم الجمركي في محافظة إب .
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
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  محلي
تفقد سير العمل بالمركز الصحي بالشعب الأسود بخولان
[19/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل محافظة صنعاء طالب دحان سير العمل في المركز الصحي بالشعب الأسود بعزلة بني شداد بمديرية خولان.

واطلع الوكيل دحان ومعه مدير الترصد الوبائي ورئيس فريق الإستجابة بمكتب الصحة  بالمديرية محمد الدبأ على مستوى الخدمات التي يقدمها مركز العزل بالمركز الصحي لمعالجة حالات الإسهالات المائية الحادة.

كما اطلع على سير العمل بالأقسام الصحية ومستوى أداء العاملين ومعرفة احتياجات المركز .. مشيدا بجهود الكادر الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
سبأ
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