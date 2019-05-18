مانشستر سيتي يسحق واتفورد ويفوز بالثلاثية المحلية التاريخية [19/مايو/2019] مانشستر - سبأ:

سحق فريق مانشستر سيتي منافسه فريق واتفورد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في ستاد ويمبلي.



وأحرز الأهداف دافيد دي سيلفا في الدقيقة 26 ورحيم ستيرلينج الذي أحرز هاتريك في الدقائق 37 و81 و87 وكيفن دي بروين في الدقيقة 61 وجبارائيل جيسوس في الدقيقة 68.



وبذلك يكون فريق مانشستر سيتي هو أول فريق للرجال يفوز بالبطولات الثلاث المحلية الدوري والرابطة والاتحاد في موسم واحد.



وكان فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب السابق أليكس فيرغسون، قد فاز بقلب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1999.



وفاز فريق ليفربول، بقيادة المدرب جيرارد هولير، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الأوروبي في عام 2001.

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