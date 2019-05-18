ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 02:35:59ص
صدور قرار بتعيين رئيس لهيئة المساحة الجيولوجية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (109) لسنة 2019م بتعيين إبراهيم محمد الوريث، رئيسا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .
دعوة ايرانية في مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكي العسكري في سوريا فورا
دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.
وزير المالية يدين استهداف العدوان لمركز رقابة ميتم الجمركي بمحافظة إب
أدان وزير المالية الدكتور رشيد ابولحوم استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمركز رقابة ميتم الجمركي في محافظة إب .
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
آخر الأخبار:
انطلاق منافسات مسابقة نادي وحدة صنعاء الثقافية
أمسية رمضانية لأبناء الريادي بعزلة الغربي الاعلي في المحويت 
دعوات للجيش الجزائري للحوار مع المحتجين
الجيش العربي السوري يحبط هجوما للنصرة غرب حماة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
مانشستر سيتي يسحق واتفورد ويفوز بالثلاثية المحلية التاريخية
[19/مايو/2019] مانشستر - سبأ:
سحق فريق مانشستر سيتي منافسه فريق واتفورد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في ستاد ويمبلي.

وأحرز الأهداف دافيد دي سيلفا في الدقيقة 26 ورحيم ستيرلينج الذي أحرز هاتريك في الدقائق 37 و81 و87 وكيفن دي بروين في الدقيقة 61 وجبارائيل جيسوس في الدقيقة 68.

وبذلك يكون فريق مانشستر سيتي هو أول فريق للرجال يفوز بالبطولات الثلاث المحلية الدوري والرابطة والاتحاد في موسم واحد.

وكان فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب السابق أليكس فيرغسون، قد فاز بقلب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1999.

وفاز فريق ليفربول، بقيادة المدرب جيرارد هولير، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الأوروبي في عام 2001.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
انطلاق منافسات مسابقة نادي وحدة صنعاء الثقافية
الجوكر والحاذق والسنحاني والكينعي إلى ثمن نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
تأهل فريق بلنسية إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثاني على التوالي
بايرن ميونخ يحتفظ بلقب بطل الدوري الالماني لكرة القدم
نادال يصل لمرحلة ماقبل النهائي في بطولة إيطاليا المفتوحة
الجوكر والحاذق إلى ثمن نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
انريكي ينال ثقة الاتحاد الاسباني ويواصل عمله مدرباً للمنتخب
تكريم فريق وزارة الاتصالات بكأس اليوم العالمي للاتصالات (مصحح)
اختتام مسابقة القرآن الكريم وبدء المسابقة الثقافية ضمن النشاط الرمضاني بالنادي الأهلي بصنعاء
الأحد.. انطلاق بطولة الوحدة لفئات الفروسية ضمن الملتقى الرمضاني
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by