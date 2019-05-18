أمسية رمضانية في حفاش بالمحويت تدعو لتعزيز التكافل ورفد الجبهات [19/مايو/2019] المحويت - سبأ:

دعت أمسية رمضانية بمديرية حفاش محافظة المحويت برئاسة الوكيل الأول عزيز الهطفي، إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ومواصلة رفد الجبهات.



وفي الأمسية بحضور وكلاء المحافظة العزي الشجاف وزيد الشامي ويحيي فرج .. حيا الوكيل الهطفي التفاف أبناء المحويت والتحاقهم بالجبهات بما يعزز من التلاحم الشعبي واليقظة والجهوزية لمواجهة أعداء اليمن.



وقال " إن الاتصال بالله والتوجه إليه بطلب النصر والتأييد كان عنواناً لانتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى، كغزوة فاصلة بين الحق والباطل ومعركة إلهام للمؤمنين في أن الله يدافع عن عباده المستضعفين والمظلومين".



وتطرق إلى أهمية الشهر الفضيل في تعزيز التكافل الاجتماعي والتقرب إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة باعتباره محطة تربوية لتزكية النفوس والمبادرة بتطهيرها بدفع الزكاة وإخراج نصاب زكاة الأموال والتجارة والزروع المبينة في القرآن الكريم.



فيما أشار هادي عمار إلى أن العدوان تعمد استهداف مقدرات اليمن الاقتصادية بشكل ممنهج للنيل من صمود اليمنيين وثباتهم.



وأكد أن أبناء المحويت كانوا وسيظلون إلى جانب الوطن ووحدته وأمنه واستقراره في مواجهة كل غازٍ ومحتل يطمع في احتلال الأرض اليمنية.



ولفت إلى إهتمام القيادة الثورية والسياسية بتعزيز وحدة الصف الداخلي ومعالجة قضايا المواطنين والأوضاع الخدمية والجوانب المتصلة بالأمن والقضاء وتعزيز أداء العمل المؤسسي. مؤكدا تقديرهما لأبناء المحويت في إسناد الجبهات.



وتطرق عمار إلى فضل شهر رمضان الذي يعد موسم للتقرب إلى الله بالعبادات وتوعية المجتمع بدفع الزكاة وعدم التهاون في إخراجها.



من جانبه لفت مدير فرع الهيئة العامة للزكاة حميد الرضمي إلى أهمية الزكاة باعتبارها ركن من أركان الإسلام ينبغي عدم التهاون بها تطهيرا للأموال التي بينها القرآن.



وأكد أهمية استشعار منزلة الزكاة ومبادرة الجميع لتطهير الأموال والأنفس .. مذكرا بشروط الزكاة التي تنطبق على المال المفروض تطهيره وسداد ما عليه من زكوات.



بدوره نوه مدير المديرية خماش حبيش بتفاعل أبناء المديرية .. مستعرضا الوضع الخدمي والتنموي في المديرية وطبيعية احتياجاتها خصوصا في مجالات الصحة والمياه ودعم الأسر الفقيرة وأسر الشهداء والجرحى والنازحين.



وجدد صمود أبناء حفاش واستعدادهم بذل الغالي والنفيس للاستمرار في إسناد المرابطين في ميادين العزة والكرامة .. مؤكدا الحرص على خطط التحشيد والتعبئة العامة لمواجهة العدوان.



وفي الأمسية التي تخللها قصيدة للشاعر محمد المقبول، أكد أبناء حفاش الاستمرار في دعم الجيش واللجان الشعبية ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد لمواجهة العدوان.



وكانت الأمسية الرمضانية، تناولت الأوضاع الخدمية بالمديرية وآليات عمل السلطة المحلية في تقديم المتاح من الخدمات ومناقشة قضايا الزكاة والتوعية المجتمعية لرفد الجبهات واغتنام شهر رمضان في مساعدة الفقراء وتعزيز التكافل الاجتماعي.



حضر الأمسية أعضاء المجلس المحلي ومسئولي الوحدات التربوية والثقافية والاجتماعية ومدير مكتب الإعلام بالمحافظة علي الأهجري وعدد من القيادات الأمنية وممثلي المكاتب التنفيذية والمنظمات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.

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