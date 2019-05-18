ضغوط في مجلس العموم البريطاني على السعودية لإطلاق سراح ناشطات معتقلات [19/مايو/2019] لندن - سبأ:

قالت ليلى موران، النائب في مجلس العموم البريطاني، أن الناشطات المعتقلات في سجون النظام السعودي تعرضن للتحرش والتعذيب.



وقالت موران، في تصريح لقناة "الجزيرة": "توصلنا إلى أن الادعاءات التي قدمتها عوائل المعتقلات السعوديات عن التحرش الجنسي والتعذيب صحيحة".



وأشارت موران إلى أنها اجتمعت مع فريق مراجعة الاعتقالات وتوصلت إلى أن الادعاءات التي قدمتها عائلات المعتقلات عن التحرش الجنسي والتعذيب صحيحة وسط معادلة الاحتمالات.



كما أكدت أن الأمر عائد إلى الحكومة البريطانية لتمارس الضغط على النظام السعودي لإطلاق سراح الناشطات المعتقلات ونيلهن المعاملة اللائقة.

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