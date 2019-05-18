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آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 02:35:59ص
صدور قرار بتعيين رئيس لهيئة المساحة الجيولوجية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (109) لسنة 2019م بتعيين إبراهيم محمد الوريث، رئيسا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .
دعوة ايرانية في مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكي العسكري في سوريا فورا
دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.
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أدان وزير المالية الدكتور رشيد ابولحوم استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمركز رقابة ميتم الجمركي في محافظة إب .
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
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  عربي ودولي
ضغوط في مجلس العموم البريطاني على السعودية لإطلاق سراح ناشطات معتقلات
[19/مايو/2019] لندن - سبأ:
قالت ليلى موران، النائب في مجلس العموم البريطاني، أن الناشطات المعتقلات في سجون النظام السعودي تعرضن للتحرش والتعذيب.

وقالت موران، في تصريح لقناة "الجزيرة": "توصلنا إلى أن الادعاءات التي قدمتها عوائل المعتقلات السعوديات عن التحرش الجنسي والتعذيب صحيحة".

وأشارت موران إلى أنها اجتمعت مع فريق مراجعة الاعتقالات وتوصلت إلى أن الادعاءات التي قدمتها عائلات المعتقلات عن التحرش الجنسي والتعذيب صحيحة وسط معادلة الاحتمالات.

كما أكدت أن الأمر عائد إلى الحكومة البريطانية لتمارس الضغط على النظام السعودي لإطلاق سراح الناشطات المعتقلات ونيلهن المعاملة اللائقة.
سبأ
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