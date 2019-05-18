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آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 02:35:59ص
صدور قرار بتعيين رئيس لهيئة المساحة الجيولوجية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (109) لسنة 2019م بتعيين إبراهيم محمد الوريث، رئيسا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .
دعوة ايرانية في مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكي العسكري في سوريا فورا
دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.
وزير المالية يدين استهداف العدوان لمركز رقابة ميتم الجمركي بمحافظة إب
أدان وزير المالية الدكتور رشيد ابولحوم استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمركز رقابة ميتم الجمركي في محافظة إب .
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
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  اقتصاد
صادرات النفط العراقي تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً
[19/مايو/2019] البصرة - سبأ:
قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبد الجبار لرويترز إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى يوم السبت.

وذكر أن قرار شركة إكسون موبيل إجلاء موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي هو إجراء احترازي ومؤقت، مشيرا إلى أن الحقل لا يزال يعمل بكامل طاقته وينتج 440 ألف برميل يوميا.

وعبد الجبار هو أول مسؤول يشار له بالاسم ويؤكد الإجلاء الذي تم في وقت متأخر يوم الجمعة وفي وقت مبكر يوم السبت.
سبأ
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