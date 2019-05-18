قيادة محافظة مأرب تدين استهداف العدوان للمدنيين في حي الرقاص [19/مايو/2019] مأرب - سبأ:

أدانت قيادة محافظة مأرب جريمة استهداف طيران تحالف العدوان للمدنيين في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى وكذا مبنى وزارة الإعلام.



وأكدت قيادة المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين في الأحياء السكنية جريمة حرب تتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية.



واستنكر البيان الصمت الدولي إزاء استمرار دول العدوان في استهداف المدنيين والأحياء السكنية.



ودعت قيادة محافظة مأرب أبناء الشعب اليمني لمزيد من التلاحم والإصطفاف ورفد الجبهات بالمال والرجال.

سبأ