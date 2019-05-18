عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رالرئيس الشيشاني " رمضان قديروف " : واشنطن تهاب من الشيشان "الصغيرة" جروزني - سبأ:

تفاجأ علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف من قرار وزارة المالية الأمريكية بفرض عقوبات ضد قوات التدخل السريع الشيشاني "تيريك". وقال، هذا الفريق هو من أفضل الفرق الخاصة في مكافحة الإرهاب، وما علاقته بقانون ماغنيتسكي.



وأضاف، فرض العقوبات يثبت أن واشنطن تهاب الشيشان "الصغيرة"، وبرأيه، هذا يعني أن السلطات تتصرف بشكل صحيح، لأنها تسبب ردة الفعل كهذه.



من جهة أخرى أشار قاديروف، أن قائمة العقوبات: "أفسدت مزاج" الفريق، فحصل على العقوبات قائدهم وأربع أشخاص آخرين، لكن الآن كل واحد منهم يريد أن يكون ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.



وحتى اتخذت القوات قرارا بتقديم طلب إلى الولايات المتحدة لإدخالهم في قائمة العقوبات.



في الوقت نفسه، أشار قاديروف إلى أن الشيشان سعيدة دائمًا بالضيوف من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أما بالنسبة لأولئك الذين يصنعوننا أعداءا، أقترح أنه إذا كان لديكم أدنى علامات الرجولة، فتعالوا، لنرسم عليكم قائمة ماغنيتسكي حتى تتذكروها طوال حياتكم وتخبروا أحفادكم!.



وأكد بيان السفارة الروسية في واشنطن، أن إدراج الولايات المتحدة كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية، إلى قائمة العقوبات، يعرقل التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب.



يذكر أن الولايات المتحدة تبنت قانون ماغنيتسكي عام 2012 بشأن العقوبات ضد الروس المتورطين، وفقا للسلطات الأمريكية، في انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أعلنت السلطات الروسية، بدورها، مرارا وتكرارا عدم مقبولية تسييس قضية ماغنيتسكي، في وقت لاحق، تم توسيع القانون على مستوى عالمي، فلا تقتصر العقوبات على مواطني روسيا، ولكن تنطبق على جميع البلدان التي ينتهك فيها حقوق الإنسان.

سبأ [18/مايو/2019]سبأ