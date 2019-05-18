عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قائد الجيش الايراني يتوعد الولايات المتحدة بالرد إذا ارتكبت أي خطأ استراتيجي طهران – سبأ :



توعد قائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي الولايات المتحدة بتلقي رد يجعلها نادمه حال ارتكبت "أي خطأ استراتيجي" .



ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية للانباء اليوم السبت عن اللواء موسوي قوله خلال اجتماع عقده مع قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي الذي قدموا تقارير عن اوضاع وجهوزية الجيش "ان جميع وحدات الجيش اليوم تتمتع بجهوزية معنوية وقتالية كاملة وفيما لو ارتكب العدو اي خطأ استراتيجي وفي الحسابات فانه سيتلقي رداً يجعله نادماً على فعلته".



واضاف مخاطباً كبار قادة الجيش "ان حفظ وتعزيز اليقظة والجهوزية لدى وحدات الجيش ضرورة لا بد منها وهي رادعة بوجه تهديدات الاعداء".



وقال اللواء موسوي ان القوات المسلحة الايرانية توصلت ومن خلال الايمان الراسخ وخبرات الاعوام الاخيرة والتدريبات الحديثة "توصلت الى قدرات مهمة وملحوظة وليكن الشعب الايراني الابي والغيور واثقاً بان ابطال الجيش بتواجدهم التضحوي في الساحة سيدافعون عن الامن والمصالح الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية حتى اخر قطرة دم".

سبأ [18/مايو/2019]سبأ