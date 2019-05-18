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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 11:10:04م
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زيارات تفقدية لعدد من الجرحى في الرجم بالمحويت
[18/مايو/2019]
المحويت - سبأ :

نفذت السلطة المحلية بمديرية الرجم محافظة المحويت اليوم زيارة تفقدية لعدد من جرحی جبهات الدفاع عن الوطن.

واعتبر مدير المديرية علي المرجلة، هذه الزيارة أقل واجب لتفقد أوضاع الجرحى عرفانا بتضحياتهم في الذود عن الوطن.

ولفت إلى أنه منح الجرحى مساعدات مالية رمزية .. داعيا التجار والميسورين إلی تفقد أحوال الجرحى وتقديم ما يمكن وفاءً لتضحياتهم.

فيما أكد مندوب الجرحى بالمديرية جميل الصيراني أهمية دعم الجرحى خاصة في شهر رمضان لتلبية احتياجاتهم .. لافتا إلی ضرورة مبادرة رجال الخير والإحسان في مساعدة أسر وذوي الجرحى والشهداء.

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